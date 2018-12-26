Украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО в среду заявил, что не собирается просить о продлении военного положения в ряде регионов страны.

Сегодня, 26 декабря, истек срок действия военного положения, которое Порошенко ввел в десяти областях Украины на 30 дней после того, как корабли ВМСУ нарушили госграницу РФ и были задержаны российскими военными.

Президент Украины заявил, что поручил Министерству обороны, генштабу и МИД Украины проинформировать граждан о том, что было сделано в рамках военного положения, в частности, по вопросам усиления обороноспособности страны.