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Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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15:51   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО в среду заявил, что не собирается просить о продлении военного положения в ряде регионов страны.

Сегодня, 26 декабря, истек срок действия военного положения, которое Порошенко ввел в десяти областях Украины на 30 дней после того, как корабли ВМСУ нарушили госграницу РФ и были задержаны российскими военными.

Президент Украины заявил, что поручил Министерству обороны, генштабу и МИД Украины проинформировать граждан о том, что было сделано в рамках военного положения, в частности, по вопросам усиления обороноспособности страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #военное положение

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