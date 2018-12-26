СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

Совет национальной безопасности Украины собирается рассмотреть новый пакет санкций против России в среду. По словам Порошенко, ограничительные меры коснутся большинства депутатов Госдумы.

В частности, речь идет о депутатах «Единой России» и ЛДПР. Санкции, как отметил лидер Украины, будут также применены к причастным к задержанию украинских моряков в Керченском проливе, к компаниям и предприятиям, которые «обеспечивают военную составляющую» и занимаются поставками в ВС РФ.

Напомним, накануне российское правительство опубликовало расширенный санкционный список против Украины, в который попали более 200 граждан страны и компаний.