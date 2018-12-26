Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
15:39   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

Совет национальной безопасности Украины собирается рассмотреть новый пакет санкций против России в среду. По словам Порошенко, ограничительные меры коснутся большинства депутатов Госдумы.

В частности, речь идет о депутатах «Единой России» и ЛДПР. Санкции, как отметил лидер Украины, будут также применены к причастным к задержанию украинских моряков в Керченском проливе, к компаниям и предприятиям, которые «обеспечивают военную составляющую» и занимаются поставками в ВС РФ.

Напомним, накануне российское правительство опубликовало расширенный санкционный список против Украины, в который попали более 200 граждан страны и компаний.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #санкции #снбо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...