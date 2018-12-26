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16:36   26 Декабря 2018
Россия

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска Сергей Петров в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» очень удивился, узнав, что иркутский губернатор Сергей Левченко дал ему шанс исправиться.

Речь идет о нарушениях, выявленных комиссией по противодействию коррупции в работе главы Ангарского городского округа. Левченко не стал озвучивать журналистам, какие именно нарушения обнаружили.

«Пока я не называю нарушения, давая шанс исправить ситуацию»,  —  сказал глава региона (цитата по Интерфакс).

Однако Левченко уже обратился в ФАС и прокуратуру для оценки выявленных фактов. Проверка займет около месяца, после этого губернатор примет решение об ответственности градоначальника. 

«Он мне шанс дает?» — переспросил Петров корреспондента «Политики Сегодня».  

Не ответив на вопрос, мэр перенаправил с запросом в свою пресс-службу.  

Ранее стало известно, что комиссия выявила неполное предоставление Петровым сведений о доходах и конфликт интересов. В частности, администрация Ангарска заключила ряд муниципальных контрактов с фирмами, доверительным управляющим которых является сын Петрова.

По информации иркутских СМИ, накануне на брифинге Сергей Петров заявил, что вся информация о якобы выявленных коррупционных нарушениях является «информационно-политическим давлением». 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #левченко #общество #иркутская область #ангарск #петро

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