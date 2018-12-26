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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
15:25   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко подтвердил, что выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Порошенко подтвердил, что выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Украинский лидер Петр Порошенко подтвердил, что выборы президента в стране состоятся в намеченный срок — 31 марта 2019 года. 

«Мы защитим демократию»,— заявил глава страны.

Слова президента на заседании Совета нацбезопасности и обороны приводит ТАСС. Сегодня, 26 декабря, истек срок действия военного положения, которое Порошенко ввел в десяти областях Украины на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

Военное положение позволяло временно ограничить конституционные права и свободы народа, включая право на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #выборы

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