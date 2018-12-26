Порошенко подтвердил, что выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года

Украинский лидер Петр Порошенко подтвердил, что выборы президента в стране состоятся в намеченный срок — 31 марта 2019 года.

«Мы защитим демократию»,— заявил глава страны.

Слова президента на заседании Совета нацбезопасности и обороны приводит ТАСС. Сегодня, 26 декабря, истек срок действия военного положения, которое Порошенко ввел в десяти областях Украины на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

Военное положение позволяло временно ограничить конституционные права и свободы народа, включая право на участие в выборах, на свободу мысли и слова.