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15:35   26 Декабря 2018
Россия

Памфиловой предложили освободить от выборов не только учителей, но и врачей

Памфиловой предложили освободить от выборов не только учителей, но и врачей

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал идею главы ЦИК Эллы Памфиловой исключить учителей из составов избирательных комиссий. Но, по мнению народного избранника, вслед за педагогами освободить от выборных забот следует врачей и в целом всех бюджетников.

«Это было бы просто замечательно. – поделился мнением депутат. – Другой вопрос, как мы будем находить членов избиркомов. Но здесь уже и партии подскажут и помогут. Учителя, сами не желая того, выступают за серые схемы. Вроде защищают того или иного кандидата, партию или власть, а потом от правящих структур дожидаются повышение пенсионного возраста, разного рода изменения законодательства не в их пользу».

Элла Памфилова проблему сформулировала иначе. Главный ответственный по стране за выборы полагает, что у учителей и без дежурств на избирательных участках хватает забот. А негатив политических баталий не добавляет педагогам оптимизма.

Депутат поддержал идею главы ЦИК освободить учителей от выборных забот

Зачастую нечистоплотные действия школьных сотрудников на участках становится достоянием широкой аудитории в интернете. По соответствующему запросу Google выдает множество видеосвидетельств вбросов бюллютеней. Из года в год картина не меняется.

На темные дела педагогов толкает расчет на повышение качества жизни. Пусть и сиюминутное. По словам Чернышова, которому не раз довелось побыть наблюдателем, иногда учителей призывают открыто фальсифицировать выборы, давят. Школьные работники и рады бы покинуть избирательные комиссии, но замены им пока нет.

«Я когда приезжаю на тот или иной избирательный участок во время выборов слышу одно: Это наши последние выборы, больше мы все это терпеть не хотим. <…> Многие радуются только одному, когда устанавливают КОИБы, и единственное участие избиркома сводится к тому, чтобы распечатать результаты выборов и передать. Я поддерживаю идею Эллы Памфиловой», - заключил депутат.

Депутат поддержал идею главы ЦИК освободить учителей от выборных забот

Согласно докладу движения «Голос», факты массовой фальсификации итоговых протоколов всплыли на недавних губернаторских выборах в Приморье, где бюллетени считали КОИБы образца 2010 года. «Голос» услышали в Москве. Памфилова призвала выяснить, кто принуждал людей нарушать закон.

«Организаторов надо найти», - подчеркнула глава ЦИК.

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Автор: Марк Григорьев
#выборы #учителя #бюджетники #фальсификации

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