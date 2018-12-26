Путин призвал правительство активнее работать с регионами
Глава государства Владимир Путин поручил кабинету министров активнее работать с регионами по приоритетным направлениям развития страны, включая новейшие технологии.
Президент подчеркнул, что если не удастся достичь поставленных целей в гражданской области, то нельзя будет решить и другие задачи, например, в сфере обороны и безопасности, в международной деятельности.
«Все рождается на нашей собственной почве, прежде всего все произрастает от наших успехов в экономике, в новейших технологиях. Вот отсюда берет начало любой наш успех, на любом направлении», — подытожил Путин.