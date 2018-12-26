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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

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15:12   26 Декабря 2018
Россия

Путин призвал правительство активнее работать с регионами

Путин призвал правительство активнее работать с регионами

Глава государства Владимир Путин поручил кабинету министров активнее работать с регионами по приоритетным направлениям развития страны, включая новейшие технологии. 

Президент подчеркнул, что если не удастся достичь поставленных целей в гражданской области, то нельзя будет решить и другие задачи, например, в сфере обороны и безопасности, в международной деятельности.  

«Все рождается на нашей собственной почве, прежде всего все произрастает от наших успехов в экономике, в новейших технологиях. Вот отсюда берет начало любой наш успех, на любом направлении», — подытожил Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика

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