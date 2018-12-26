Басурин опроверг сообщение о 30 БТР Украины под Донецком

Замглавы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что не знает ни о каких 30 БТР-4, которые Киев якобы подогнал к линии соприкосновения под Донецк.

Ранее в соцсетях сообщили, что Украина перебросила под Донецк 30 БТР-4, более известных как «Буцефалы». Отмечалось, что техника заточена под штурмы, поскольку обладает высокой маневренностью и внушительным вооружением.

Техника якобы находилась рядом с населенным пунктом Песок. Басурин рассказал «Политике сегодня», что у него нет данных о технике ВСУ в этом районе.