Срок действия военного положения в десяти областях Украины истек

Срок действия военного положения, которое ввел украинский лидер Петр Порошенко в десяти областях Украины на 30 дней, истек в 15.00 мск. Об этом говорится в ранее подписанном указе президента страны.

Военное положение в 10 регионах было введено с 14​​​.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 года после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими военными.

Военное положение позволяет временно ограничить конституционные права и свободы народа, включая право на участие в выборах, на свободу мысли и слова.