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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

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15:06   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Срок действия военного положения в десяти областях Украины истек

Срок действия военного положения в десяти областях Украины истек

Срок действия военного положения, которое ввел украинский лидер Петр Порошенко в десяти областях Украины на 30 дней, истек в 15.00 мск. Об этом говорится в ранее подписанном указе президента страны.

Военное положение в 10 регионах было введено с 14​​​.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 года после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими военными.

Военное положение позволяет временно ограничить конституционные права и свободы народа, включая право на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #военное положение

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