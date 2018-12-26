ВСУ подогнали под Донецк 30 БТР «Буцефалов»

Техника находится рядом с линией соприкосновения в районе населенного пункта Песок, сообщается в соцсетях.

Как сообщила разведка самопровозглашенных ДНР и ЛНР, киевские «Буцефалы» пригодны для штурма. БТР оснащены 30-миллиметровыми пушками, более маневрены, чем БМП. Последнее качество дает преимущества при атаке.

Отмечается, что БТР-4 на передовой встречались очень редко. За четыре с половиной года конфликта замечено всего несколько случаев, когда эту технику задействовали в бою. Обычно «Буцефалы» находились на полигоне под Николаевым. Под Донецком техника оказалась во время объявления военного положения на Украине.