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Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

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14:55   26 Декабря 2018
Россия

Минобороны РФ провело успешный запуск комплекса «Авангард»

Минобороны РФ провело успешный запуск комплекса «Авангард»

Глава государства Владимир Путин в среду, находясь в Национальном центре обороны, дал команду к пуску ракеты «Авангард». 

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и успешно поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. 

Президент поздравил разработчиков «Авангарда», участников испытаний и Минобороны с отлично проведенной работой.

Первый полк комплексов с блоком «Авангард» поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.  

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #минобороны рф #авангард #армия и опк

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