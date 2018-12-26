Минобороны РФ провело успешный запуск комплекса «Авангард»
Глава государства Владимир Путин в среду, находясь в Национальном центре обороны, дал команду к пуску ракеты «Авангард».
Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и успешно поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.
Президент поздравил разработчиков «Авангарда», участников испытаний и Минобороны с отлично проведенной работой.
Первый полк комплексов с блоком «Авангард» поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.
Владимир Путин из Национального центра обороны дал команду к пуску ракеты «Авангард»: «В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона Кура» pic.twitter.com/gCKcOWxqhC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2018