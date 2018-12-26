Минобороны РФ провело успешный запуск комплекса «Авангард»

Глава государства Владимир Путин в среду, находясь в Национальном центре обороны, дал команду к пуску ракеты «Авангард».

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и успешно поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Президент поздравил разработчиков «Авангарда», участников испытаний и Минобороны с отлично проведенной работой.

Первый полк комплексов с блоком «Авангард» поступит на вооружение Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.