Свердловская чиновница Глацких ушла в отставку

Чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких, получившая скандальную известность за высказывание в адрес молодежи «государство не просило рожать», ушла в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает блогер Сергей Колясников, который брал у нее интервью. Данные об отставке официально подтвердили в аппарате губернатора Свердловской области.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об упразднении Департамента молодежной политики, которым управляла Глацких. Чиновницу исключили из президиума регионального отделения «Единой России», а правоохранительные органы начали проверку, как ее ведомство расходовало бюджетные средства.