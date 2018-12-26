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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

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14:44   26 Декабря 2018
Россия

Свердловская чиновница Глацких ушла в отставку

Свердловская чиновница Глацких ушла в отставку

Чиновница из Екатеринбурга Ольга Глацких, получившая скандальную известность за высказывание в адрес молодежи «государство не просило рожать», ушла в отставку по собственному желанию.

Об этом сообщает блогер Сергей Колясников, который брал у нее интервью. Данные об отставке официально подтвердили в аппарате губернатора Свердловской области.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев подписал указ об упразднении Департамента молодежной политики, которым управляла Глацких. Чиновницу исключили из президиума регионального отделения «Единой России», а правоохранительные органы начали проверку, как ее ведомство расходовало бюджетные средства. 

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Автор: Арсений Аскольский
#отставка #свердловская область #глацких

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