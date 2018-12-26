Власти тщательно проверяют случаи заражения детей гепатитом С в Амурской области

Случаи выявления гепатита С у онкобольных детского гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы за последние два года являются тщательно анализируются специалистами Министерства здравоохранения области, Роспотребнадзора, Следственного комитета региона. Об этом говорится в официальном комментарии.

По всем выявленным случаям, в соответствии с СаНПинами, экстренные донесения своевременно были направлены в РКН. Отмечается, что межведомственная комиссия провела тщательное расследование по всем 12 обращениям, ранее поступившим от родителей. Был проведен анализ всех случаев заболевания гепатитом С. Специалисты обследовал персонал больницы, доноров крови, чью кровь использовали для переливания. Однако источника гепатита С не выявлено.

В настоящее время физическое состояние детей компенсированное. С их родителями обговорен план лечения и наблюдения.