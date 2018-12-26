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14:32   26 Декабря 2018
Россия

«Яндекс.Путешествия»: В 2018 году россияне стали чаще ездить в Венгрию и Грузию

«Яндекс.Путешествия»: В 2018 году россияне стали чаще ездить в Венгрию и Грузию

Сервис «Яндекс.Путешествия» изучил, как в уходящем году путешествовали россияне. Люди стали больше интересоваться перелетами в Венгрию и Грузию, а вот Турция стала менее популярна. За год доля запросов об авиабилетах на турецкие курорты снизилась на 24 процента.

В списке городов, куда люди чаще всего хотели слетать, оказались Москва, Петербург, Сочи и Симферополь. Среди железнодорожных маршрутов самыми популярными стали поездки из Москвы в Северную столицу.

Самым популярным регионом для путешествий в 2018 году стал Краснодарский край — люди искали там гостиницы чаще, чем в Москве или Анталье.

В уходящем году дешевле всего можно было слетать из Москвы в Калугу (за 499 рублей), а вот самый дорогой перелет стоил 65 тысяч рублей — на рейс Москва-Владивосток.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #путешествия

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