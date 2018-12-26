Порошенко не станет продлевать военное положение перед Новым годом — эксперт

Члены украинского СНБО в среду проведут заседание по отмене военного режима в стране. Действовать положение перестает в 14.00 по киевскому времени (15.00 по Москве).

Член Верховной рады Евгений Балицкий рассказал ФАН, что военное положение скорее всего не продлят. Некоторые эксперты полагают, что Киев добьется от Рады пролонгации. Политик заявил, что у администрации президента Украины Петра Порошенко достаточно инструментов, чтобы продлить военный режим в стране другим путем. Киев снова может пойти на провокацию, поэтому «палиться» ему сейчас нет смысла, пояснил Балицкий.

Украинцы же ждут прекращения военного режима. Нынешняя власть обладает достаточным количеством возможных путей, чтобы отменить президентские выборы, добавил депутат. Порошенко и присные бежать как экс-президент Виктор Янукович не собираются и зацепятся за власть до последнего.

Многое в этом вопросе будет зависеть от рейтинга Порошенко. Если он заметит, что почему-то не проходит во второй тур, то снова что-нибудь выкинет, объяснил депутат Рады.

В качестве примера Балицкий напомнил о провокации в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМСУ незаконно пересекли границу РФ, проигнорировав требования пограничников.

Чтобы перенести выборы, скажем, на осень, Порошенко и команде нужно заявить о необходимости сэкономить деньги или что для голосования сейчас просто не то время. В связи с этим нет смысла перед Новым годом продлевать военное положение на денек-другой, поскольку граждане примут новость в штыки.

Балицкий напомнил, что на Украине до введения военного положения говорили о росте цен на ЖКХ, о плохом экономическом положении, бюджете и об убийстве политической активистки Екатерины Гандзюк. Благодаря военному режиму страна обсуждает, как Киев спасет себя и весь мир.