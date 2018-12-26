Действия Константинополя на Украине являются преступными — Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что действия Константинополя по созданию на Украине новой автокефальной церкви — преступные.

Слова представителя Русской православной цервки на заседании Высшего церковного совета приводит ТАСС. Патриарх считает, что преступное решение Константинополя вторгнуться на каноническую территорию УПЦ стало спусковым крючком гонений на украинское православие.

Кроме того, Предстоятель РПЦ предсказал возможные конфликты относительно решения украинской Рады об изменении названия канонической православной церкви. Он считает, что на Украине могут начаться силовые акции по изъятию храмов, которые, в свое очередь, могут «обернуться кровавыми конфликтами».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что основной целью создания новой церковной структуры Киевом является попытка порвать духовные связи между народами РФ и Украины.