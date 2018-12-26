Семилетняя девочка получила собаку в подарок от Путина

Семилетняя школьница Валерия Шаталова из населенного пункта Хмелинец, который находится Липецкой области, получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка хаски. Девочка написала главе государства письмо, в котором попросила исполнить ее желание. Заветный подарок ребенку в преддверии Нового года привез Дед Мороз.

В письме Валерия решила рассказать Путину, что мечтает о щенке именно этой породы. Однажды девочка увидела по телевизору, что президент страны дарит таких щенят детям. Она подумала, что, вероятно, осталась еще одна собачка для нее. История девочки была опубликована на официальном сайте администрации Елецкого района Липецкой области. Отмечается, что маленького питомца от Путина девушке привез сам Дед Мороз.