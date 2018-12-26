Хакеры взломали сайт посольства РФ в Лондоне и уничтожили данные 17 декабря — МИД

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что официальные сайты посольства России в Лондоне и сайт Постпредства РФ при Международной морской организации подверглись мощной хакерской атаке 17 декабря.

Об этом ведомство написало в своем Twitter-аккаунте. И-за нападения полностью уничтожилась база данных, говорится в сообщении. Сайты были недоступны практически в течение суток.