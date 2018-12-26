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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

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14:07   26 Декабря 2018
Россия

Хакеры взломали сайт посольства РФ в Лондоне и уничтожили данные 17 декабря — МИД

Хакеры взломали сайт посольства РФ в Лондоне и уничтожили данные 17 декабря — МИД

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что официальные сайты посольства России в Лондоне и сайт Постпредства РФ при Международной морской организации подверглись мощной хакерской атаке 17 декабря.

Об этом ведомство написало в своем Twitter-аккаунте. И-за нападения полностью уничтожилась база данных, говорится в сообщении. Сайты были недоступны практически в течение суток.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #посольство рф в лондоне

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