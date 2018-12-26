Хакеры взломали сайт посольства РФ в Лондоне и уничтожили данные 17 декабря — МИД
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что официальные сайты посольства России в Лондоне и сайт Постпредства РФ при Международной морской организации подверглись мощной хакерской атаке 17 декабря.
Об этом ведомство написало в своем Twitter-аккаунте. И-за нападения полностью уничтожилась база данных, говорится в сообщении. Сайты были недоступны практически в течение суток.
#Захарова: 17 декабря Интернет-сайт @RussianEmbassyR и сайт Постпредстава России при Международной морской организации подверглись мощной хакерской атаке, в результате которой была полностью уничтожена база данных. Доступ к сайтам был невозможен почти в течение суток pic.twitter.com/74nY6J9Qg1— МИД России ???????? (@MID_RF) 26 декабря 2018 г.