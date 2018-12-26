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14:07   26 Декабря 2018
Россия

Дети 14-17 лет могут стать частью проекта «Молодежка ОНФ»

Дети 14-17 лет могут стать частью проекта «Молодежка ОНФ»

Дети в возрасте от 14 до 17 лет могут стать частью проекта «Молодежка ОНФ». Об этом рассказал член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

С осени 2017 года проект привлек около 18 миллионов молодых людей. Бурную реакцию вызвала акция «Уличный красава», в рамках которой на крупнейших российских футбольных стадионах смогли поиграть ребята, которые до этого пинали мячик лишь в уличных дворах.

«Только представьте себе эмоции ребенка, который несколько месяцев назад только мечтал сыграть на одном из самых крупных стадионов страны, а теперь на весь стадион звучит именно его фамилия, потому что он забил гол», — добавил Кастюкевич.

Для юных девушек организована акция «Дизайнер будущего», в рамках которой девочки не старше 16 лет могут сделать наряд для показов Недели моды.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #онф #общество

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