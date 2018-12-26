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14:04   26 Декабря 2018
Россия

Путин встретился с руководителем «Единой России»

Путин встретился с руководителем «Единой России»

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой фракции Сергеем Неверовым прошла в среду, 26 декабря. Пресс-служба партии сообщила об этом на странице в Facebook.

Политики обсудили доступность российских медикаментов. В разговоре Неверов рассказал, что около 70% лекарств в аптеках производятся за границей.

Также Путин и Неверов поговорили об индексации пенсий для опекунов-пенсионеров. Руководитель «Единой России» сообщил, что при оформлении статуса опекуна в пенсионном возрасте гражданин получает деньги на содержание семьи и небольшую награду. Однако опекунов считают работающими пенсионерами, поэтому их пенсия не индексируется. Неверов уверен, что ситуацию нужно исправить.

Президент по итогам переговоров поручил правительству проследить за обеспечением населения доступными лекарствами. Путин также поблагодарил фракцию за работу в Госдуме и сотрудничество с Кабинетом министров.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #политика #неверов

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