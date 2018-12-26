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15:27   26 Декабря 2018
Россия

Госдума построила мигрантам-таксистам маршрут на родину

Госдума построила мигрантам-таксистам маршрут на родину

Госдума намерена запретить иностранным водителям без российского гражданства водить легковые такси. Как рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичев, законопроект о такси уже прошел первое чтение. В следующем году он будет доработан и окончательно принят.  

Корреспондент ИА «Политика Сегодня» дозвонился до Москвичева. Беседа получилась не столько содержательной, сколько показательной.

 — Что вы предлагаете делать со всеми теми мигрантами, что уже работают в такси? 

 — Откуда приехали, вот пусть туда и возвращаются. А вы предлагаете, чтобы они небезопасно возили пассажиров? — вопросом на вопрос ответил Москвичев.

 — Все же основной мотив разработки законопроекта?

 — Основной мотив — легковыми такси должны управлять граждане России.

 — Почему?

 — Потому что там должны работать граждане России, — был предельно краток Москвичев. 

При этом депутаты не имеют ничего против выходцев из стран СНГ, которые работают водителями регулярных пассажирских автобусов, так как там «более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей». Евгений Москвичев подчеркнул, что регулярный транспорт, в отличие от такси, работает по утвержденным маршрутам и контролируется системой ГЛОНАСС. Тот факт, что нередко водитель автобуса одной рукой держится на руль, а другой принимает за проезд мелочь, не смутил парламентария.

 — Скоро билеты в автобусах продавать не будут. Будут все заходить уже с билетами, — сказал Москвичев. 

Деталей уточнять депутат не стал.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #мигранты #общество #такси

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