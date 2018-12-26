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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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13:46   26 Декабря 2018
Россия

Захарова: Терпение России по отношению к Украине небезгранично

Захарова: Терпение России по отношению к Украине небезгранично

Предупреждения о готовящейся провокации в Донбассе и заявления МИД РФ по этому поводу делаются для того, чтобы эту провокацию не допустить. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду. 

Она подчеркнула, что очень не хочется переживать подобную ситуацию заново. Предпринимаемые Россией меры направлены не на агрессивную риторику, а на практические действия. Захарова подчеркнула, что терпение Москвы к такому беспрецедентному поведению Киева небезгранично. 

Все вопросы, касающиеся военного положения на Украине и его продления, представитель МИД посоветовала задать киевским политикам.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #украина #политика #мид рф

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