Захарова: Терпение России по отношению к Украине небезгранично

Предупреждения о готовящейся провокации в Донбассе и заявления МИД РФ по этому поводу делаются для того, чтобы эту провокацию не допустить. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду.

Она подчеркнула, что очень не хочется переживать подобную ситуацию заново. Предпринимаемые Россией меры направлены не на агрессивную риторику, а на практические действия. Захарова подчеркнула, что терпение Москвы к такому беспрецедентному поведению Киева небезгранично.

Все вопросы, касающиеся военного положения на Украине и его продления, представитель МИД посоветовала задать киевским политикам.