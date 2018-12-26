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13:53   26 Декабря 2018
Россия

Дети-герои со всей России собрались на елке в Кремле

Дети-герои со всей России собрались на елке в Кремле

Сегодня, 26 декабря, проходит президентская елка в Кремле.  На празднике собрались дети-герои со всей России:  они бесстрашно спасали людей из пожаров, ледяной воды и других ЧС.

Об этом сообщает Life.ru. Так, отпраздновать Новый год в Москву приехала 12-летняя Светлана Л. из Калужской области. Героиня спасла девятилетнюю подругу из канализационного колодца, в который та провалилась, когда девочки гуляли.

На елку приехал 12-летний Роман И. из Новгородской области. В марте уходящего года мальчик спас из горящего дома двоих детей — десяти и пяти лет. Братья 11 и 12 лет Денис и Андрей Л. из Омской области, в июне также вытащили из огня двух малышей.

На праздник в Кремле прибыли 10-летний Кирилл Ж. из Бурятии. В феврале мальчик в одиночку достал одноклассника из полыньи. восьмилетний Гусейн Г. из Дагестана героически бросился в реку, спасая тонущую шестилетнюю девочку. Другой ученик из Дагестана, 11-летний Абдулвагаб Д., спас маму, которая упала в обморок из-за отравления угарным газом в бане.

На президентскую елки пригласили девятилетних Ивана Я. и Глеба Б., спасших из ледяной воды одноклассника.

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Автор: Арсений Аскольский
#кремль #елка #дети-герои

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