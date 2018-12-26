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Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
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13:55   26 Декабря 2018
Россия

СК РФ по Петербургу в 2018 году взыскал более 1,5 миллиарда рублей

СК РФ по Петербургу в 2018 году взыскал более 1,5 миллиарда рублей

Деньги возвращены по налоговым преступлениям и за ущерб бюджету города, отметило издание «Петербургский дневник».

Около 1,3 миллиарда рублей предприниматели вернули в городской бюджет «в обмен» на прекращение уголовных дел.

В СК России по Петербургу в 2018 году поступило более 166 сообщений о преступлениях в налоговой сфере. В итоге заведено 98 уголовных дел, рассказал глава отдела расследований налоговый правонарушений по Петербургу Владимир Ромицын.

Также за год в Следственный комитет поступило всего 10 сообщений о рейдерских налетах, популярных в 90-е годы прошлого века. В 2017-м году обращений на эту тему поступило чуть больше — 22 жалобы. Тогда возбудили восемь уголовных дел о рейдерстве, в этом году — всего четыре.

Ромицын отметил, что в 2018 году ООО «Технопоиск» стало рекордсменом по «экономности» и меньше всех отчисляло налоги. Правоохранительные органы арестовали склад с товарами организации, а также имущество юридических лиц из компании «Редмонд». Общая стоимость арестованной продукции составила три миллиарда рублей.

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Автор: Павел Никифоров
#ск рф #петербург #политика

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