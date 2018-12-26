Памфилова о выборах в Приморье: избирком готов к ручному пересчету, если есть сомнения

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что для снятия сомнений из-за заявлений о возможных нарушениях на выборах в Приморье при голосовании через КОИБы, избирком согласен на ручной пересчет голосов.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Памфилой, ручной пересчет предусмотрен нормой. Так председатель ЦИК прокомментировала заявления о предполагаемых нарушениях на выборах в Приморском крае на ряде участков, где использовали КОИБы.

Памфилова подчеркнула, что ручной пересчет будет выборочным там, где есть сомнения.