Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
13:35   26 Декабря 2018
Россия

Памфилова о выборах в Приморье: избирком готов к ручному пересчету, если есть сомнения

Памфилова о выборах в Приморье: избирком готов к ручному пересчету, если есть сомнения

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что для снятия сомнений из-за заявлений о возможных нарушениях на выборах в Приморье при голосовании через КОИБы, избирком согласен на ручной пересчет голосов.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Памфилой, ручной пересчет предусмотрен нормой. Так председатель ЦИК прокомментировала заявления о предполагаемых нарушениях на выборах в Приморском крае на ряде участков, где использовали КОИБы.

Памфилова подчеркнула, что ручной пересчет будет выборочным там, где есть сомнения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #цик #памфилова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...