Опрос о переносе единого дня голосования обсудят в феврале

Рабочая группа по изменению законодательства в феврале обсудит вопрос о переносе единого дня голосования. Об этом сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центризбиркома России.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести Единый день голосования на апрель.

По словам Жириновского, сейчас «люди чувствуют, что их заставили проголосовать, надавили, не оставили вариантов». При этом, считает политик, выборы в России требуют совершенствования, им не хватает позитивных эмоций.