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Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

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13:27   26 Декабря 2018
Россия

Опрос о переносе единого дня голосования обсудят в феврале

Опрос о переносе единого дня голосования обсудят в феврале

Рабочая группа по изменению законодательства в феврале обсудит вопрос о переносе единого дня голосования. Об этом сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на заявление главы Центризбиркома России.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести Единый день голосования на апрель.

По словам Жириновского, сейчас «люди чувствуют, что их заставили проголосовать, надавили, не оставили вариантов». При этом, считает политик, выборы в России требуют совершенствования, им не хватает позитивных эмоций.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #выборы #цик

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