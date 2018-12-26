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13:25   26 Декабря 2018
Россия

РФ призвала кураторов Киева не поддерживать новую провокацию в Керченском проливе

РФ призвала кураторов Киева не поддерживать новую провокацию в Керченском проливе

Россия призывает Запад воздержаться от участия в очередной возможной провокации в Керченском проливе. Это касается кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Киев собирается осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив​​​.

В ответ на это Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что западные кураторы Украины не только не станут участвовать в этом, но и смогут урезонить власти Киева, заставить отказаться от шагов, которые могут привести к эскалации. 

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #украина #мид рф #керченский пролив

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