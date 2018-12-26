Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу смогли взыскать более полутора миллиардов ущерба, нанесенного бюджету города, по налоговым преступлениям.

Сумму возместили в рамках уголовных дел, сообщает издание «Петербургских дневник». Уточняется, что более 1,3 миллиардов рублей нерадивые предприниматели возместили городу в «обмен» на прекращение уголовных дел.

Популярное в 1990-х годах рейдерство плавно покидает реалии Петербурга: в уходящем году в следственные органы города поступило лишь 10 сообщений о таких преступлениях. В прошлом году их было 22. В 2017 году завели восемь «рейдерских» дел, в 2018 — всего четыре.

По словам руководителя отдела по расследованию налоговых преступлений 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Петербург Владимира Ромицына, в этом году рекорд предприятий, решивших «сэкономить» на налоговых отчислениях, стало ООО «Технопоиск».

Общая стоимость арестованного имущества компании покрыла причиненный бюджету ущерб в размере трех миллиардов рублей.