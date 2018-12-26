Последнее в 2018 году занятие Blockchain Lawyers прошло в Совфеде РФ

Последнее в этом году занятие для слушателей шестого потока программы допобразования Blockchain Lawyers прошло в Совфеде в понедельник, 24 декабря. До этого студенты на протяжении месяца обучались в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Занятие проходило в формате круглого стола, где слушатели совместно с членом СФ РФ, основателями и преподавателями курса Blockchain Lawyers, а также приглашенными экспертами в области обсудили основные вопросы регулирования цифровой экономики, в частности регулирования блокчейн-технологий и инструментов, построенных на блокчейне. С лекцией для слушателей выступил управляющий директор, руководитель департамента развития технологий блокчейн Внешэкономбанка Алексей Шевцов и преподаватель программы, адвокат, управляющий партнер GRAD Мария Аграновская.

В рамках мероприятия студенты курса также представили ряд предложений по доработке профильных законодательных инициатив в сфере цифровой экономики и обсудили их с первым заместителем председателя комитета СФ РФ по экономической политике Вячеславом Тимченко. Они указали на важность развития правового регулирования в сфере оборота криптовалют и токенов, ICO, майнинга, а также внедрения смарт-контрактов. Студенты курса уверены, что без подробного правового регулирования невозможно привлечь в юрисдикцию перспективные инновационные проекты, а без упоминания криптовалют в законе невозможно определить их правовой статус, из-за чего возникнут проблемы, связанные с правоприменительной практикой, в том числе в уголовном и налоговом праве.

Как отметил Вячеслав Тимченко, предыдущие поправки, подготовленные выпускники прошлого потока курса Blockchain Lawyers, были обличены в форму законодательной инициативы и направлены в работу Государственной Думы РФ.

Как ранее отметил вице-премьер Максим Акимов, одной из главных задач в рамках реализации программы «Цифровая экономика» является подготовка профессиональных кадров.

«К 2024 году планируем обучить 10 миллионов человек по специальным программам развития цифровой грамотности. За срок реализации программы не менее 50 тысяч человек пройдут специализированную подготовку по цифровым навыкам и технологиям, что будет способствовать трудовой адаптации к новым профессиям», - заявил Акимов.

Образовательному проекту Blockchain Lawyers исполнился год, он был основан юридической компанией «Эффективные бизнес ресурсы» и компаний «IT-технология» совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова и получил поддержку Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ и по сей день продолжает обучение юристов навыкам работы с проектами цифровой экономики. Многие выпускники после прохождения курса начали активную деятельность в данной области, кто-то начал оказывать юридическое сопровождение проектам блокчейн, кто-то открыл собственный бизнес в этой сфере.

По словам директора программы дополнительного образования Blockchain Lawyers Игоря Судеца, то, что уже шесть потоков юристов прошли обучение по программе, свидетельствует о том, что юридические услуги в сфере блокчейн-технологий являются высоковостребованными.

«Определенный спад в хайпе, который был в этом году на рынке криптовалют, лишь позволяет рынку избавиться от некачественных и мошеннических проектов, открывая путь институциональным проектам и инвесторам. За последние несколько дней вышел ряд заявлений о планах проведения выпуска ряда ЦФА, в том числе со стороны Facebook. Для юристов это значит не только возможность сопровождения подобных проектов, но и возникает множество различный правоотношений во всех отраслях права, в которых необходимо разбираться для оказания юридических услуг на этом рынке. Наш курс позволяет разобраться в технических аспектах, пообщаться с предпринимательским сообществом и юристами, которые уже сейчас работают данной сфере», - рассказал Судец.

О планах на новый 2019 год рассказал сооснователь Blockchain Lawyers Денис Агаронов. По его словам, в 2019 году планируется усовершенствовать программу новыми модулями, посвященным Национальному проекту «Цифровая экономика». Для этого к участию будут приглашены спикеры, непосредственно связанные с реализацией национального проекта. Кроме того, одной из поставленных задач является развитие направления e-learning с использованием современных технологий дистанционного образования, что позволит существенно расширить доступ слушателей со всей России к качественному дополнительному профессиональному образованию, отметил Агаронов.

Старт обучения новой группы слушателей программы Blockchain Lawyers запланирован на 18 февраля 2019 года. В новом году специально для студентов курса будет организована экскурсионная программа в Технопарк Сколково, где лекцию об инновациях, о современных технологиях в сфере права LegalTech прочтет директор центра юридических технологий Фонд «Сколково» Антон Пронин. Кроме того, как отметили организаторы, в новом году курс будет наполнен дополнительными лекциями по смежным темам — ожидается пополнение экспертов в преподавательском составе, но об этом участники узнают позже.