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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

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 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

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13:11   26 Декабря 2018
Россия

Песков прокомментировал отставку вице-губернатора Петербурга

Песков прокомментировал отставку вице-губернатора Петербурга

По словам представителя Кремля, отставка вице-губернатора Петербурга Игоря Албина никак не связана с жалобой на него дольщиков, которая была озвучена во время пресс-конференции президента РФ.  

Он отметил, что этот вопрос касается исключительно мэрии Петербурга.  

Напомним, в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Ранее Беглов нашел в работе Албина проблемные места, в связи с чем решил разобраться в вопросе лично. 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #албин

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