Песков прокомментировал отставку вице-губернатора Петербурга

По словам представителя Кремля, отставка вице-губернатора Петербурга Игоря Албина никак не связана с жалобой на него дольщиков, которая была озвучена во время пресс-конференции президента РФ.

Он отметил, что этот вопрос касается исключительно мэрии Петербурга.

Напомним, в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Ранее Беглов нашел в работе Албина проблемные места, в связи с чем решил разобраться в вопросе лично.