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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

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 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

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13:11   26 Декабря 2018
Россия

Порошенко пытается завоевать националистический электорат, заявила Захарова

Порошенко пытается завоевать националистический электорат, заявила Захарова

Президент Украины Петр Порошенко пытается завоевать националистический электорат. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

День рождения одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры, который приходится на 1 января, в 2019-м будут отмечать в Украине на официальном уровне. Соответствующее постановление под №9234 приняли в Верховной раде.

Захарова отметила, что гитлеровские помощники приравнены отныне на Украине в правах к ветеранам. Она также выразила сомнение в том, что бойцы Красной армии могли представить что украинские власти когда-то будут восхвалять политику, пропитанную ксенофобией,

 

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Автор: Алла Ларионова
#захарова #порошенко #украина

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