Порошенко пытается завоевать националистический электорат, заявила Захарова
Президент Украины Петр Порошенко пытается завоевать националистический электорат. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
День рождения одного из лидеров украинского национализма в XX веке Степана Бандеры, который приходится на 1 января, в 2019-м будут отмечать в Украине на официальном уровне. Соответствующее постановление под №9234 приняли в Верховной раде.
Захарова отметила, что гитлеровские помощники приравнены отныне на Украине в правах к ветеранам. Она также выразила сомнение в том, что бойцы Красной армии могли представить что украинские власти когда-то будут восхвалять политику, пропитанную ксенофобией,