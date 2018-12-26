Субвенции на лекарства для льготников в 2019 году проиндексируют — Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что нормативы затрат на обеспечение льготников лекарствами в следующем году увеличат.

Об этом сообщает ТАСС. По словам главы правительства, в 2019 году субвенцию на обеспечение лекарствами льготных категорий россиян проиндексируют с учетом фактического уровня инфляции.

Медведев подчеркнул, что на нынешнем заседании кабинету министров предстоит распределить регионам субвенции на сумму более 31 миллиардов рублей на обеспечение льготников медикаментами, а также специальным питанием для детей-инвалидов.

По данным премьер-министра, такую соцпомощь в РФ получают около 3 миллионов человек.