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13:02   26 Декабря 2018
Россия

Субвенции на лекарства для льготников в 2019 году проиндексируют — Медведев

Субвенции на лекарства для льготников в 2019 году проиндексируют — Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что нормативы затрат на обеспечение льготников лекарствами в следующем году увеличат.

Об этом сообщает ТАСС. По словам главы правительства, в 2019 году субвенцию на обеспечение лекарствами льготных категорий россиян проиндексируют с учетом фактического уровня инфляции.

Медведев подчеркнул, что на нынешнем заседании кабинету министров предстоит распределить регионам субвенции на сумму более 31 миллиардов рублей на обеспечение льготников медикаментами, а также специальным питанием для детей-инвалидов.

По данным премьер-министра, такую соцпомощь в РФ получают около 3 миллионов человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #лекарства #льготники

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