США должны передать покидаемые территории Сирии Дамаску — МИД РФ

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон выводит военный контингент из Сирии. По словам политика, американские ВС победили террористов в САР и больше им в стране делать нечего.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти должны передать оставляемые земли под контроль официальному Дамаску. Их уход из Сирии вовсе не означает, что международная коалиция во главе с США перестанет работать.

Захарова отметила, что Вашингтон не давал четких и понятных заявлений по собственной стратегии в Сирии. Белый дом действует намеками и использует запутанные формулировки.