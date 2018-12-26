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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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12:55   26 Декабря 2018
Политика

США должны передать покидаемые территории Сирии Дамаску — МИД РФ

США должны передать покидаемые территории Сирии Дамаску — МИД РФ

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон выводит военный контингент из Сирии. По словам политика, американские ВС победили террористов в САР и больше им в стране делать нечего.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти должны передать оставляемые земли под контроль официальному Дамаску. Их уход из Сирии вовсе не означает, что международная коалиция во главе с США перестанет работать.

Захарова отметила, что Вашингтон не давал четких и понятных заявлений по собственной стратегии в Сирии. Белый дом действует намеками и использует запутанные формулировки.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #сирия #мид рф

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