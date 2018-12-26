МИД РФ: Ясности о графике вывода американских войск из Сирии пока нет

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что даты вывода американских войск из Сирии пока не озвучены.

Захарова отметила, что пока не до конца понятны все причины и мотивы такого шага. Временной график вывода американский войск также неозвучен. По ее словам, МИД РФ ориентируется на сообщения СМИ о том, что полный вывод сухопутного контингента США из северо-востока Сирии, из района Эт-Танфа на юге страны может быть осуществлен в течение 2-3 месяцев.