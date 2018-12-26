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12:57   26 Декабря 2018
Россия

Экс-замначальника и пятерых осужденных обвинили в пытках в колонии на Урале

Экс-замначальника и пятерых осужденных обвинили в пытках в колонии на Урале

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-54, а также пяти осужденных, который обвиняют в пытках заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в среду.

Отмечается, что в октябре 2015 года экс-заместитель начальника колонии строгого режима, которая расположена в городе Новая Ляля, дал одному из осужденных распоряжение на насильственные действия в отношении другого подчиненного. В результате мужчина был изнасилован, уточнили в ведомстве.

По данным прокуратуры, еще годом ранее четверо осужденных по приказу администрации ИК избивали троих новоприбывших заключенных, принуждали их к унизительным действиям и пытали.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #колония #пытки

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