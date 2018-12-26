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Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

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12:37   26 Декабря 2018
Россия

Захарова: Глава МИД Иордании приедет в Россию, чтобы обсудить Сирию

Захарова: Глава МИД Иордании приедет в Россию, чтобы обсудить Сирию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в среду, 26 декабря.

Она пояснила, что глава иорданского МИД Айман ас-Сафади прилетит в Россию в пятницу, 28 декабря. Министр встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит урегулирование конфликта в Сирии.

Министры обсудят, как решить острые гуманитарные вопросы, в частности, возвращение домой сирийских беженцев. Также Лавров и ас-Сафади поговорят о международной и региональной ситуации.

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Автор: Павел Никифоров
#захарова #сирия #иордания

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