Песков: В Кремле не пересматривают Конституцию на предмет изменений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ведутся работы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Об этом сообщает ТАСС. По словам представителя Кремля, позиция по этому вопросу еще не сформирована. Так Песков прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости пересмотра Конституции на соответствие требованиям времени.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не видят конкретные статьи Конституции, которые требовали бы переосмысления. О каких положениях идет речь, нужно спрашивать у автора инициативы — Володина.

Накануне, 25 декабря, спикер Госдумы Володин предложил проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, при этом не затрагивая ее основополагающих положений.