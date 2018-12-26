Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
12:39   26 Декабря 2018
Россия

Песков: В Кремле не пересматривают Конституцию на предмет изменений

Песков: В Кремле не пересматривают Конституцию на предмет изменений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не ведутся работы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Об этом сообщает ТАСС. По словам представителя Кремля, позиция по этому вопросу еще не сформирована. Так Песков прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости пересмотра Конституции на соответствие требованиям времени.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не видят конкретные статьи Конституции, которые требовали бы переосмысления. О каких положениях идет речь, нужно спрашивать у автора инициативы — Володина.

Накануне, 25 декабря, спикер Госдумы Володин предложил проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, при этом не затрагивая ее основополагающих положений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #песков #володин #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...