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12:59   26 Декабря 2018
Россия

Албин покинул насиженное гнездо

Албин покинул насиженное гнездо

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин покидает Смольный, где с 2014 года отвечал за инвестиции, строительство, тарифы, развитие дорог и несколько других социально значимых направлений. В отставку правая рука теперь уже бывшего главы города на Неве Георгия Полтавченко ушла на фоне скандала с обманутыми дольщиками. 

Острую тему на пресс-конференции с президентом подняла активистка Алла Андреева, представляющая интересы клиентов печально известной в Петербурге группы компаний «Город». Она уведомила Владимира Путина о том, что на родине первого лица чиновники ввели в эксплуатацию недостроенные дома, чтобы отчитаться перед Москвой. Андреева назвала фамилии ответственных по ее мнению за беды петербургских дольщиков

«Во время прямой линии с вами 15 июня 2017 года Албин и Миненко федеральный инспектор стояли под моим домом, который был не достроен, там велись во всю строительно-монтажные работы. И ввели его в эксплуатацию официально, совершив уголовное преступление», - жаловалась Андреева Путину.

аЛБИН

Гарант пообещал разобраться. Уже на следующий день врио губернатора Александр Беглов встретил активистку в Смольном. Вице-губернатор отреагировал на визит и претензии Андреевой ультиматумом. Албин опубликовал длинный пост в Facebook, где упрекнул женщину в самопиаре, лжи и заверил, что он и его команда работать с Андреевой по проблемным объектам города не будут.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку»,  - был категоричен Албин.

аЛБИН

Как показало непродолжительное время, Александр Беглов решил проблему гордиева узла взаимных упреков по примеру его тезки из Македонии. Врио не скрывал своего недовольства работой заместителя. В кулуарах Смольного 25 декабря обсуждали очередное заседание правительства, на котором Беглов в течение двадцати минут «уничтожал» Албина.

«Социальные объекты и дороги в городе строятся отвратительно - был резок врио. - Поручения президента не обсуждаются, а выполняются».

Претензии к подконтрольным Албину комитетам возникали и у народных избранников. В начале декабря фракция «Справедливая Россия» потребовала от Беглова расформировать комитет по инвестициям. В письме к врио справороссы необходимость столь радикального решения объясняли тем, что львиная доля расходов структуры идет на ее же содержание. А коэффициент полезного действия стремится к нулю. Комитет под руководством Ирины Бабюк своими непродуманными проектами провоцирует социальную напряженность, среди конфликтных проектов строительство мусорного завода в Красносельском районе, океанариума в Парке Интернационалистов, гостиницы на Смоленке, зоопарка в Ржевском лесопарке, подчеркивали депутаты.

аЛБИН

Ирина Бабюк отправилась в отставку за день до Албина. За шесть лет работы Бабюк инвестиции так и не потекли рекой в город. Зависли проекты Апраксина двора, Ново-Адмиралтейского моста, «Набережной Европы» и многие другие. Новому куратору предстоит оценить перспективы около 80 проектов, лежащих сейчас под сукном. Их приблизительная совокупная стоимость около 1,25 триллиона рублей.

Что касается развития социальной сферы в целом за период работы Албина, то реализация адресной инвестиционной программы сильно хромает. Георгия Полтавченко летом тревожила работа комитета по строительству, который в 2018 году следовал грустной традиции расторжения контрактов с недобросовестными подрядчиками и оказался в аутсайдерах исполнения бюджета.

«Это стало больше походить на хроническую болезнь, это уже не порядок - сетовал прежний губернатор и предлагал решение. - Надо разобраться с подчиненными, которые отвечают за госконтракты. Каждое расторжение контрактов я воспринимаю как экстремальное происшествие».

Что для Смольного было экстримом, то для петербургских очередников данностью. Детские сады, поликлиники и школы, как известно, сами себя не построят. А расторжение контрактов отодвигает сдачу объектов на неопределенные сроки.

«Не построено 20 школ, 20 детсадов, 18 поликлиник и диспансеров, три жилых дома, три дороги, шесть объектов культуры и искусства», - привел статистику на заседании правительства Беглов.

Ситуация в подконтрольной Албину строительной сфере по словам врио сложилась «катастрофическая» за последние годы. Крымский мост построили за два года, в километровый участок Богатырского проспекта за пять лет готов лишь на 60%, проиллюстрировал глава города. Впрочем, для Игоря Албина это уже дела прошлого. Вице-губернатор с приставкой экс отправился в свободный полет, как чайка в небе над самым знаменитым петербургским долгостроем.

В один день с Албиным ушел из Смольного и вице-губернатор Михаил Мокрецов, который еще в ноябре просился в отставку. 

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Автор: Максим Сахаров
#петербург #беглов #албин #вице-губернатор #отставки

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