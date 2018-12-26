Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

Сечин считает, что цены на нефть снизились из-за повышения ставки ФРС США

 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

 Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*

Терррористы «Джебхат ан-Нусры»* готовы передать Турции пленных наемников из ИГ*
12:26   26 Декабря 2018
Россия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил до 28 марта пресечение в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Основная часть заседания прошла в закрытом режиме.

Ранее все три сестры были освобождены из следственного изолятора, где они провели два месяца. Была избрана другая мера пресечения - запрет на совершение определенных действий. Девушкам не разрешается без разрешения следователя покидать место проживания ночью, общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Напомним, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями. Его убили дочери из-за личной неприязни. Сразу после случившегося в полицию позвонила младшая сестра и все рассказала.

По словам девушек, мужчина, находясь под действием наркотиков, напал на них первый. На протяжении долгого времени он причинял им «моральные страдания». Позже сестры Хачатурян полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#суд #общество #сестры хачатурян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...