Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до конца марта

Суд продлил до 28 марта пресечение в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Основная часть заседания прошла в закрытом режиме.

Ранее все три сестры были освобождены из следственного изолятора, где они провели два месяца. Была избрана другая мера пресечения - запрет на совершение определенных действий. Девушкам не разрешается без разрешения следователя покидать место проживания ночью, общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Напомним, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями. Его убили дочери из-за личной неприязни. Сразу после случившегося в полицию позвонила младшая сестра и все рассказала.

По словам девушек, мужчина, находясь под действием наркотиков, напал на них первый. На протяжении долгого времени он причинял им «моральные страдания». Позже сестры Хачатурян полностью признали вину и раскаялись в содеянном.