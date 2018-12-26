Отчета об итогах введения военного положения потребовали от Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал, чтобы президент страны Петр Порошенко отчитался о результатах военного положения, месяц назад введенного в 10 областях страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что большинство людей небезосновательно думают, что Порошенко вводил военное положение не из соображений государственной безопасности, а чтобы находиться у власти бесконечно.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ главы государства о введении военного положения в 10 регионах страны на 30 дней, после того как украинские корабли нарушили границу России и были задержаны. Данный режим предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод населения страны, а также права на участие в выборах и свободу слова.