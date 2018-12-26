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 Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться

Мэр Ангарска пока не знает, будет ли он исправляться
Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

Порошенко не намерен просить о продлении военного положения на Украине

 СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против России
Выборы президента Афганистана отложат на три месяца

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12:38   26 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Отчета об итогах введения военного положения потребовали от Порошенко

Отчета об итогах введения военного положения потребовали от Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал, чтобы президент страны Петр Порошенко отчитался о результатах военного положения, месяц назад введенного в 10 областях страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что большинство людей небезосновательно думают, что Порошенко вводил военное положение не из соображений государственной безопасности, а чтобы находиться у власти бесконечно.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ главы государства о введении военного положения в 10 регионах страны на 30 дней, после того как украинские корабли нарушили границу России и были задержаны. Данный режим предусматривает временное ограничение конституционных прав и свобод населения страны, а также права на участие в выборах и свободу слова.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #нное положение

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