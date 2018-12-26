Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсудит коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши урегулирование в Афганистане. Об этом глава МИД РФ сообщил на открытии встречи с пакистанским министром, пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Москва и Исламабад заинтересованы в скорейшем создании условий для политического процесса, во главе которого стояла бы афганская сторона и который учитывал бы интересы всех соседних государств.

Глава МИД РФ подчеркнул, что участники московского формата консультаций по Афганистану смогли запустить диалог. Министр положилельно оценил перспективы контактной группы ШОС - Афганистан.

Второе заседание консультаций по Афганистану прошло 9 ноября в Москве. В нем участвовали замминистры иностранных дел, спецпредставители и наблюдатели от разных стран, включая Россию и Пакистан.

Впервые в международной встрече такого уровня участвовала делегация движения «Талибан» (запрещено в РФ).