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12:15   26 Декабря 2018
Россия

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсудит коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши урегулирование в Афганистане. Об этом глава МИД РФ сообщил на открытии встречи с пакистанским министром, пишет ТАСС.

По словам Лаврова, Москва и Исламабад заинтересованы в скорейшем создании условий для политического процесса, во главе которого стояла бы афганская сторона и который учитывал бы интересы всех соседних государств.

Глава МИД РФ подчеркнул, что участники московского формата консультаций по Афганистану смогли запустить диалог. Министр положилельно оценил перспективы контактной группы ШОС - Афганистан.

Второе заседание консультаций по Афганистану прошло 9 ноября в Москве. В нем участвовали замминистры иностранных дел, спецпредставители и наблюдатели от разных стран, включая Россию и Пакистан.

Впервые в международной встрече такого уровня участвовала делегация движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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Автор: Арсений Аскольский

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