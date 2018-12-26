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12:10   26 Декабря 2018
Россия

Полиция нашла вандала, который закрасил памятную надпись о блокаде Ленинграда

Полиция нашла вандала, который закрасил памятную надпись о блокаде Ленинграда

Полиция Петербурга разыскала виновного в уничтожении памятной надписи времен блокады на фасаде дома на Невском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Согласно законодательству, преступнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Вандалы закрасили блокадную надпись на доме №14 по Невскому проспекту. Ее удалось отмыть, однако все равно необходимы восстановительные работы.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #вандализм #блокада ленинграда

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