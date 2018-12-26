Младшей сестре Хачатурян продлили меру пресечения до 28 марта

Басманный суд Москвы продлил до 28 марта меру пресечения в виде запрета определенных действий Марии Хачатурян. Это младшая из трех сестер, которые обвиняются в убийстве отца.

Как передает корреспондент «360» из зала суда, девушка пришла с лангеткой на ноге. Как именно она повредила ногу — неизвестно. Несовершеннолетней продлен запрет на определенные действия из-за большого объема материалов и сложности расследования уголовного дела.

Сестер Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна в Москве. Его тело с множественными колото-резанными ранами нашли 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания».

Останкинский суд арестовал их 2 августа. Однако 27 сентября столичный Басманный изменил им меру пресечения на запрет определенных действий до 28 декабря. Девушек освободили из зала суда.

После выхода из СИЗО сестры живут в трех отдельных квартирах. Они не могут покидать место проживания ночью, а также использовать интернет и мобильную связь.