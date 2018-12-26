Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Берлин против размещения на территории Европы ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если ДРСМД будет разорван. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр заявил, что Европа не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Германия бы отреагировала на размещение ракет средней дальности на этих территориях очень резко.

«Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы современности», — заявил он, пояснив, что логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.