Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков

 Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков

 Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
11:38   26 Декабря 2018
Весь мир

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Берлин против размещения на территории Европы ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если ДРСМД будет разорван. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр заявил, что Европа не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Германия бы отреагировала на размещение ракет средней дальности на этих территориях очень резко.

«Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы современности», — заявил он, пояснив, что логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#германия #ядерное вооружение #дрсмд #маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...