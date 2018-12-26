Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов подали в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку политиков, сообщается на сайте администрации города.

Уйти решили вице-губернаторы Михаил Мокрецов и Игорь Албин. Беглов принял отставку обоих политиков.

Михаил Мокрецов с апреля 2013 года руководил финансовым отделом правительства Петербурга, решал вопросы по экономическому планированию и исполнению бюджета. Обязанности Мокрецова временно принял вице-губернатор Сергей Мовчан.

Игорь Албин с ноября 2014 года отвечал за транспорт, энергетику, регулирование тарифов и сохранение объектов культурного наследия. На его место временно назначен вице-губернатор Николай Бондаренко.

Врио губернатора нашел в работе Албина проблемные места, в связи с чем решил разобраться в вопросе лично. Ранее на вице-губернатора президенту РФ Владимиру Путину лично пожаловалась активистка из Петербурга Алла Андреева. Она обратила внимание главы государства на проблемы обманутых дольщиков в Петербурге и всей стране.