ВЦИОМ: В последние пять лет россияне начали намного лучше относиться к армии

Отношение россиян к Вооруженным силам РФ значительно улучшилось за последние пять лет. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Вести ФМ» во вторник.

По его словам, еще недавно граждане России мало полагались на вооруженные силы. Впрочем, тогда они еще не так остро ощущали наличие внешней военной угрозы.

«За последние пять лет все решительно изменилось», — сказал Федоров.

Он пояснил, что, с одной стороны, резко выросла военная угроза стране, поэтому армия стала «нам очень нужна». С другой — изменение отношения россиян к армии продиктовано теми переменами, которые в ней произошли.

«Они оцениваются, безусловно, положительно», — констатирует глава ВЦИОМ.

Федоров рассказал, что результаты изучения общественного мнения показывают, что число тех, кто уверен в обороноспособности страны ощутимо выросло. По его словам, изменения в жизни армии 58% опрошенных за последние два-три года оценивают как позитивные, и всего 6% — как негативные.

По данным ВЦИОМ, россияне положительно отреагировали на оснащение армии новейшими видами вооружения, на проведение крупномасштабных учений и успешные действия военных в Сирии. Кроме того, граждане одобряют изменение в составе войск численного баланса в пользу контрактников.

Повысился и престиж российских Вооруженных сил — около двух третей граждан, судя по результатам опросов, желали бы видеть кого-либо из своего окружения на службе в армии.

В ходе декабрьских селекторных совещаний главы Минобороны Сергея Шойгу министр не раз докладывал об успехах ведомства как в оснащении новейшими видами вооружения и спецтехники, так и реализации мер по обеспечению военнослужащих комфортным жильем, а их детей — местами в общеобразовательных учреждениях. Так, по словам Шойгу, поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении детей военнослужащих местами в детских садах и школах, данное в 2017 году, к концу уходящего года уже практически выполнено.

Что же касается модернизации армии, то на селекторе в начале декабря министр заявил, что Вооруженные силы РФ на настоящий момент оснащены современным вооружением на 50-80%, в зависимости от рода войск. Например, доля современного вооружения ВКС составила почти 82%.