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 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
11:31   26 Декабря 2018
Весь мир

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Власти Индонезии эвакуировали более 17 тысяч человек из районов, которые пострадали от цунами. Стихия вызвана извержением вулкана Анак-Кракатау 22 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя индонезийского агентства по ЧС Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, жители вернутся в дома только после ликвидации последствий трагедии, восстановления зданий и инфраструктуры, которые разрушены цунами.

Сейчас в Зондском проливе, пострадавшем от стихии, остаются сложные погодные условия. По данным индонезийского метеорологического агентства, они могут привести к новому извержению вулкана Анак-Кракатау.

Цунами обрушилось на берега островов Ява и Суматра 22 декабря. По последним официальным данным, жертвами катаклизма стали 429 человек, более 1,4 тысячи человек обратились за медпомощью. Еще 153 человека пропали без вести.

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Автор: Арсений Аскольский
#вулкан #индонезия

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