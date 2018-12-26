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11:18   26 Декабря 2018
Россия

Совфед: С-300 позволяют Сирии защищаться от любых атак

Совфед: С-300 позволяют Сирии защищаться от любых атак

Российские системы С-300 позволяют Сирии защититься от любых угроз, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Страна имеет право на обеспечение своей безопасности.

Сенатор подчеркнул, что Россия, поставляя ракетные комплексы Дамаску, опиралась на тот факт, что Сирия имеет право «на достойную безопасность независимо от того, с чьей стороны атакуют ее территорию». Последний инцидент с Израилем показал, что арабская страна должна иметь эффективную систему ПВО.

В октябре глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия поставила в Сирию четыре установки С-300 и что местных военных научат управлять ими за три месяца.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #безопасность #с-300

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