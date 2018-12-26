Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Рыболовецкое судно «Норд» ранее задержали украинские пограничники. В среду, 26 декабря, его снова выставили на аукцион и уже со скидкой в 10%, но продать так и не смогли.

Первая продажа, согласно сообщению госпредприятия «СЕТАМ», не состоялась из-за отсутствия участников торга. Никого не допустили. На покупку сейнера подали 12 заявок, но организаторы все отклонили. Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.

Сейнер с моряками на борту задержали 25 марта этого года украинские пограничники. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда «во временно оккупированную» часть Украины. В апреле Херсонский городской суд отпустил моряка под залог, обязав его явиться по первому требованию. Остальным членам экипажа выписали штраф.

Также Киев отказывался отпустить моряков домой по документам РФ, поскольку считал их гражданами Украины, живущими в Крыму. Двум из 10 моряков удалось вернуться домой, остальные до определенного времени находились в Киеве. В октябре Россия и Украина провела обмен в формате «семь на семь».