Россия не исключила новые полеты самолетов в Венесуэлу

Москва не исключает новые полеты самолетов РФ в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Каракасе Владимира Заемского.

По его словам, вероятность новых полетов российских воздушный судов в эту южноамериканскую страну есть.

Напомним, в декабре два стратегических ракетоносца Ту-160, дальний транспортный самолет Ан-124, а также дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России прибыли в аэропорт Венесуэлы.

Там судна совершили совместные полеты с ВВС страны, а затем вернулись на аэродром базирования в РФ. По словам Заемского, дальнейшие полеты, как и прежде, будут осуществляться в полном соответствии международным нормам.