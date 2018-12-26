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11:08   26 Декабря 2018
Россия

Россия не исключила новые полеты самолетов в Венесуэлу

Россия не исключила новые полеты самолетов в Венесуэлу

Москва не исключает новые полеты самолетов РФ в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Каракасе Владимира Заемского. 

По его словам, вероятность новых полетов российских воздушный судов в эту южноамериканскую страну есть.

Напомним, в декабре два стратегических ракетоносца Ту-160, дальний транспортный самолет Ан-124,  а также дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России прибыли в аэропорт Венесуэлы.

Там судна совершили совместные полеты с ВВС страны, а затем вернулись на аэродром базирования в РФ. По словам Заемского, дальнейшие полеты, как и прежде, будут осуществляться в полном соответствии международным нормам.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #вкс рф #венесуэла

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