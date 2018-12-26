Причиной ДТП в аэропорту Домодедово стала потеря водителем управления

Водитель автомобиля каршеринга, который врезался в КПП у столичного аэропорта Домодедово, не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, в 7.40 во время движения по внутрипортовой дороге, которая ведет к удаленным парковкам и зданиям аэропортовых предприятий, водители арендованной машины потерял управление. В результате чего он съехал с дороги и наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний.

Инцидент никак не повлиял на дорожную ситуацию у аэропорта.

Ранее в СМИ появилась информация, на что на автомобиль было совершено разбойное нападение.