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11:11   26 Декабря 2018
Россия

Причиной ДТП в аэропорту Домодедово стала потеря водителем управления

Причиной ДТП в аэропорту Домодедово стала потеря водителем управления

Водитель автомобиля каршеринга, который врезался в КПП у столичного аэропорта Домодедово, не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Согласно данным с камер видеонаблюдения, в 7.40 во время движения по внутрипортовой дороге, которая ведет к удаленным парковкам и зданиям аэропортовых предприятий, водители арендованной машины потерял управление. В результате чего он съехал с дороги и наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний.

Инцидент никак не повлиял на дорожную ситуацию у аэропорта. 

Ранее в СМИ появилась информация, на что на автомобиль было совершено разбойное нападение.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #дтп #домодедово #общество

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